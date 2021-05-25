Южно-Сахалинск, , 04:23 — REGNUM Автомобиль Nissan Tiida съехал в кювет на дороге на Сахалине, сообщает пресс-служба управления ГИБДД России по Сахалинской области.

Сообщается, что авария произошла в ночь на 25 мая на 268 километре дороги Южно-Сахалинск — Оха. По предварительной версии, водитель не справился с управлением допустил вылета машины в кювет. В результате ДТП скончался 20-летний парень, управлявший автомобилем, двое его пассажиров получили различные травмы.

Отмечается, что на момент аварии в машине никто не был пристегнут ремнями безопасности. При этом у водителя отсутствовал страховой полис ОСАГО.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Челябинске. В результате аварии погибли два человека, еще двое получили травмы.