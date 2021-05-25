Хабаровск, , 04:15 — REGNUM В Хабаровский край поступила первая партия вакцины от COVID-19 «КовиВак». Об этом 24 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Буквально перед заседанием штаба мне сообщили, что в Хабаровский край поставлена первая партия вакцины «КовиВак» от института им. Чумакова, город Санкт-Петербург», — приводятся в сообщении слова замначальника отдела Минздрава Хабаровского края Нины Осиповой.

Осипова отмечает, что температурный режим хранения вакцины, требующий соблюдения лишь +2…+8 °C, позволяет легко использовать «КовиВак» в отдалённых и труднодоступных посёлках региона. В ближайшее время вакцина будет распределена по медицинским организациям края. Объём первой партии — 780 доз препарата.

По данным правительства региона, к настоящему времени от COVID-19 в Хабаровском крае привилось около 107 тысяч жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Костромскую область поступили новые вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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