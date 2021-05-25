Сеул, , 04:08 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 516 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Из них 481 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что в Южной Корее уже третий день подряд выявляют не более 600 инфицированных ежесуточно. При этом эксперты указывают на рост заболеваемости COVID-19 вне Сеула и прилегающих к нему регионам.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее 136 983. Также за минувшие сутки в стране скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1938 человек.