Владивосток, , 04:10 — REGNUM Президиум регионального политического совета приморского отделения партии «Единая Россия» 24 мая утвердил двух кандидатов, которые войдут в тройку на выборах в Законодательное собрание в Единый день голосования 19 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Политсовет с участием губернатора Олега Кожемяко утвердил председателя краевой федерации профсоюзов Владимира Исакова и координатора партийного проекта «Историческая память» Анну Алеко. Третью кандидатуру в скором времени должен утвердить президиум генсовета партии.

Кроме того, назначена дата проведения первого этапа региональной конференции. Она состоится 7 июня. В повестке: утверждение итогов праймериз по определению кандидатов от партии на выборы в Госдуму и краевой парламент, а также выборы делегатов на съезд, который единороссы проведут 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Приморского регионального отделения партии «Единая Россия» обратились в полицию с заявлением установить личности тех, кто распространяет объявления, в которых жителям Владивостока предлагается денежное вознаграждение за участие в «тренировке электронного голосования».