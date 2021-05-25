Южно-Сахалинск, , 04:01 — REGNUM На Сахалине во время пандемии коронавируса система видеонаблюдения «Безопасный город» помогла выявить нарушителей самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в правительстве островного региона.

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По результатам мониторинга данных системы видеонаблюдения правоохранителями было составлено 152 протокола об административных правонарушениях на граждан, которые в пиковый период пандемии коронавируса нарушали режим самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске с помощью системы «Безопасный город» с начала 2021 года удалось раскрыть 193 преступления.