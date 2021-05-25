Южно-Сахалинск, , 03:52 — REGNUM В Южно-Сахалинске с помощью системы «Безопасный город» с начала 2021 года удалось раскрыть 193 преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в правительстве региона.

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Особенно ценными для правоохранительных органов являются функции аппаратного комплекса «Безопасный город», позволяющие проводить биометрическое распознавание физических лиц, автоматизированное распознавание государственных регистрационных знаков транспортных средств, автоматическая фиксация происшествий различного типа.

Благодаря системе видеонаблюдения в столице островного региона успешно раскрыто 150 краж, семь причинений тяжкого вреда здоровью, девять грабежей, два разбоя, 16 угонов, шесть умышленных уничтожений и повреждений чужого имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, видеокамеры в местах массового пребывания людей будут подключены к системе «Безопасный город» в соответствии с постановлением правительства России.