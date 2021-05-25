Владивосток, , 03:54 — REGNUM Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства 40-летнего мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

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Следствием установлено, что 19 мая в квартире было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран. Оперативно был задержан 42-летний родственник потерпевшего.

Выяснилось, что между мужчинами произошла ссора на почве ревности. Подозреваемый приревновал потерпевшего к своей сожительнице — он пришёл домой и застал их одних в квартире. Во время ссоры он избил родственника, а затем нанес ему два удара ножом в жизненно важные органы. От полученных ранений мужчина умер.

Ревнивого сожителя заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье завершено расследование уголовного дела по факту убийства сыном отца.