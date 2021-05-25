Таллахасси, США, , 03:50 — REGNUM Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал закон о введении штрафов для социальных сетей, чья посещаемость превышает 100 млн пользователей в месяц. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Twitter.

«Сегодня жители Флориды получили гарантированную защиту от возможности Кремниевой долины ограничивать свободу слова, мысли и контента», — заявил он.

Согласно законопроекту, администрациям соцсетей грозит штраф в размере $250 тыс., если речь идет о политике из Флориды, и $25 тыс. для остальных.

Отмечается, что такая посещаемость есть только у крупнейших социальных сетей, таких как Facebook и Twitter. Также законопроект обязывает руководство соцсетей уведомлять политиков о блокировке учетной записи не позднее, чем за семь дней до принятия решения.