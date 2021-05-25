Владивосток, , 03:44 — REGNUM Во Владивостоке 22 мая в районе Эгершельда утонул 15-летний дайвер — возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Читайте также: Самодельный плот погубил двоих алтайских детей

По предварительным данным, двое подростков самостоятельно вышли в море на резиновой надувной лодке, чтобы заниматься дайвингом. Они отплыли от берега на 100 метров и бросили якорь. Один мальчик находился в лодке, второй нырнул в море в гидрокостюме и ластах, чтобы отцепить якорь. Однако в воде он сам зацепился за препятствие и не смог вовремя вынырнуть. Приятель пытался помочь, потерявшему сознание товарищу, позвал на помощь, однако спасти подростка не удалось.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на пруду в селе Новороманово Калманского района Алтайского края утонули два ребенка 13 и 11 лет.