Владивосток, , 03:32 — REGNUM «Приморский экологический оператор» намерен до конца мая запустить новую площадку для хранения ТБО, поступающих из Артёма и Владивостока, — нынешний полигон будут модернизировать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе краевого правительства.

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Именно для оперативного проведения работ и был введён режим ЧС — перебоев с вывозом мусора не будет.

Заканчивается подготовка другой площадки, которая и будет принимать отходы из Артема и Владивостока. Параллельно делаются подъездные пути для мусоровозов.

Также оператор приступил к модернизации самой линии по утилизации мусора, а именно к закупке оборудования, которое позволит сортировать не 40−50% отходов, как сейчас, а все 100%. Это будет сделано в ближайшие 4−5 месяцев.

При этом все остатки ТБО, не подлежащие переработке, будут прессоваться и складироваться на полигон в кубах, а не навалом, что сократит занимаемое место. Кроме этого, будут установлены дробильные машины для крупногабаритного мусора, например, мебели. Новое оборудование приобретут для дробления и всех видов строительного мусора.

Проводимые в рамках режима ЧС работы никак не повлияют на вывоз мусора с территории населенных пунктов. Единственное ограничение по приему, возможно, коснется веток, которые до сих пор вывозят с улиц городов после ледяного циклона.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко 21 мая подписал постановление о введении режима ЧС межмуниципального характера на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского муниципального района в связи с фактическим исчерпанием свободной мощности для размещения отходов на полигоне Холмистая, 1.