Москва, , 03:06 — REGNUM Дислоцированный в Новороссийске Краснодарского края 108-й десантно-штурмовой полк Воздушно-десантных войск (ВДВ) России посетит группа инспекторов из Германии, действующая в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова 25 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Целью посещение является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружений и военной техники данного полка», — говорится в сообщении военного ведомства.

В ходе визита, который состоится в период с 25 по 27 мая, немецким инспекторам будут предоставлены «предусмотренный положениями Венского документа брифинг, содержащий информацию о полке», и возможность увидеть личный состав и основные системы вооружений и военной техники подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, российская группа инспекторов в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности 15 апреля посетила военный объект вооружённых сил Германии.

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