Брюссель, , 03:05 — REGNUM Европейский совет осудил «незаконные и провокационные действия России», которые якобы направлены против Евросоюза и партнёров объединения. Итоговое заявление лидеры ЕС выпустили 24 мая после саммита в Брюсселе.

«Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран. Евросовет подтверждает единство и солидарность перед лицом этих действий, а также выражает поддержку восточным партнёрам», — говорится в документе.

Саммит выразил солидарность с Чехией и поддержал ее реакцию на действия России. Напомним, в Праге считают, что Москва причастна к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году.

Кроме того, Евросовет дал поручение верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю подготовить доклад о действиях в отношении России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что саммит лидеров ЕС выпустил заявление, которое предписывает странам Евросоюза ограничить полёты белорусских авиакомпаний. Решение вступит в силу после того, как будет утверждено Советом Евросоюза на уровне министров.

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