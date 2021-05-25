Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Призыв Евросоюза о введении санкций против Белоруссии поддержал президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

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«Я приветствую сообщения о том, что ЕС призвал к введению адресных экономических санкций и иных мер», — заявил он.

Байден отметил, что уже поручил своей администрации разработать экономические и иные меры против белорусских властей. Он подчеркнул, что меры будут разрабатываться в тесном сотрудничестве с американскими партнерами в Евросоюзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала атакой на демократию инцидент с посадкой самолета Ryanair в белорусском Минске. При этом она пообещала Белоруссии 3 млрд евро, если власти решат осуществить переход к демократизации.

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