Москва, , 02:57 — REGNUM Арбитраж Москвы 26 мая 2021 года рассмотрит многомиллионный иск к компании «Вертолёты России», которая входит в дивизион госкорпорации «Ростех». Истцом выступает ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), контролируемое напрямую правительством РФ, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано в феврале 2021 года. Речь идёт «о взыскании 30 889 042,59 рубля».

Известно, что в ходе слушаний был заявлен встречный иск, но пока подробности неизвестны. Между тем заседания неоднократно откладывались. В рамках апрельских слушаний «ответчик заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства для урегулирования спора мирным путём».

Напомним, в апреле 2021 года АО «Вертолёты России» также выступало третьим лицом в споре АО «Санкт-Петербургская авиаремонтная компания» с ФАС России. Перед этим истец обращался в антимонопольное ведомство «с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства со стороны АО «Вертолеты России» и АО «Улан-Удэнский авиационный завод», выразившегося в виде отказа (бездействия) по заключению договора поставки комплекта ремонтной документации на вертолет Ми-8АМТШ группой лиц, занимающих доминирующее положение на рынке». ФАС вынесло решение об отказе в возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства в связи с отсутствием признаков такого нарушения. Оспорить решение фирма из Санкт-Петербурга не смогла.