Бразилиа, , 03:06 — REGNUM В Бразилии в результате совместной операции итальянских правоохранительных органов, ФБР и Минюста США был арестован известный итальянский преступник, член калабрийской мафии «Ндрангета» Рокко Морабито. Об этом 24 мая сообщает газета Repubblica.

Правоохранители следили за деятельностью Морабито, который родился в 1966 году, практически четверть века. Он входил в число десяти самых разыскиваемых преступников в Италии (вторым после Маттео Мессины Денаро, который считается главой сицилийской мафии Cosa nostra) и считался одним из главных лиц в калабрийской группировке Ндрангета. Его арестовали в Уругвае в 2017 году, но в 2019 году Морабито смог бежать из столичной тюрьмы. Морабито называют «кокаиновым королём Милана».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 июня из тюрьмы в столице Уругвая сбежал 52-летний осужденный Рокко Морабито, приговорённый более чем к 30 годам лишения свободы и ожидавший экстрадиции в Италию.

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