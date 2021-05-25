Брюссель, , 02:45 — REGNUM Экстренная посадка самолета авиакомпании Ryanair в белорусской столице Минске является нападением на демократию и угоном, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

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«Было единогласное осуждение угона самолета. Это атака на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы», — заявила она.

При этом фон дер Ляйен пообещала Белоруссии 3 млрд евро, если белорусские власти осуществят переход к демократии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы стран — членов Евросоюза опубликовали совместное заявление, в котором призвали к немедленному освобождению основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске. Отмечалось, что на первом дне саммита ЕС в основном обсуждался инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair.

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