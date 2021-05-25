Казань, , 02:42 — REGNUM Арбитраж Татарии 7 июня 2021 года рассмотрит иск управления Ростехнадзора к «Татнефти». Нефтедобывающий актив страны пытаются привлечь к административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания, передаёт ИА REGNUM.

Иск от Приволжского управления Ростехнадзора поступил в суд 19 мая 2021 года, а 20 мая его принял судья Хафизов.

В деле речь идёт «о привлечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 19.05 КоАП РФ», но детали спора пока не сообщались.

ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина не первый раз становится фигурантом претензий данного ведомства. Так, на 15 июня назначено заседание по делу о привлечении к административной ответственности по части 2 ст. 9.4 КоАП РФ («Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов»). В качестве наказания Ростехнадзор просит приостановить деятельность по проведению строительно-монтажных работ блока №6 контроллерной, совмещенной с операторной на территории строящегося объекта «Установка производств малеинового ангидрида и сопутствующие объекты общезаводского хозяйства». Объект строят в Альметьевском районе Татарии.