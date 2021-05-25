Лондон, , 02:37 — REGNUM Авиационные власти в Великобритании и Франции запретили белорусской авиакомпании «Белавиа» выполнять полёты в своём воздушном пространстве. Об этом 24 мая сообщило агентство Франс Пресс.

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«Управление гражданской авиации Великобритании приостановило действие всех разрешений иностранных перевозчиков, имеющихся у белорусских авиаперевозчиков, до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении регулятора.

В свою очередь госсекретарь при французском министерстве транспорта Жан-Батист Джеббари объявил об аннулировании разрешения для «Белавиа» во Франции.

«В целях безопасности пассажиров я попросил работающие во Франции авиакомпании больше не летать над воздушным пространством Белоруссии. Разрешение на полёты «Белавиа» также приостановлено», — написал он на своей странице в Twitter.

Поводом для таких решений стала посадка 23 мая в Минске самолёта авиакомпании Ryanair. Воздушное судно пришлось приземлить из-за сообщения о минировании. На борту находился основатель Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич. Его задержали после приземления.

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