Тбилиси, , 02:35 — REGNUM На севере Грузии в ночь на 25 мая были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 00:43 по местному времени (00:43 мск) в 61 километре к юго-востоку от Владикавказа (Россия, 301,5 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине два километра.

В социальных сетях отмечается, что подземные толчки ощутили жители Тбилиси, а также ряда северокавказских республик России — Дагестана, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии.

Как сообщало ИА REGNUM, провинцию Бантен в Индонезии за сутки потрясло 13 землетрясений.

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