Москва, , 02:28 — REGNUM Столичный арбитраж прекратил производство по многомиллионному иску к старейшему профильному институту страны — АО «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга». Саратовское научно-производственное предприятие «Алмаз» отозвало претензии на более чем 25 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

«Через канцелярию суда от истца поступило ходатайство об отказе от исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ», — отметила судья.

Напомним, дело слушалось с апреля судьей Огородниковой. Речь шла о взыскании 25 178 089,02 рубля.

Претензии к институту также имеет Роскосмос. 3 июня суд рассмотрит иск госкорпорации «о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств в общем размере 2 618 000 рублей». Помимо этого, в мае 2021 года подало иск ООО «Завод микроэлектронных технологий» из Удмуртии, который пока не принят. Сумма претензий по нему составляет 59 446 916,76 рубля.