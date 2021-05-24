Москва, 25 мая, 2021, 02:28 — ИА Регнум. Столичный арбитраж прекратил производство по многомиллионному иску к старейшему профильному институту страны — АО «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга». Саратовское научно-производственное предприятие «Алмаз» отозвало претензии на более чем 25 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Полина Волхова ИА REGNUM Арбитражный суд Москвы

«Через канцелярию суда от истца поступило ходатайство об отказе от исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ», — отметила судья.

Напомним, дело слушалось с апреля судьей Огородниковой. Речь шла о взыскании 25 178 089,02 рубля.

Претензии к институту также имеет Роскосмос. 3 июня суд рассмотрит иск госкорпорации «о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств в общем размере 2 618 000 рублей». Помимо этого, в мае 2021 года подало иск ООО «Завод микроэлектронных технологий» из Удмуртии, который пока не принят. Сумма претензий по нему составляет 59 446 916,76 рубля.