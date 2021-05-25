Рига, , 02:20 — REGNUM Партия «Русский союз Латвии» внесла в повестку заседания рижской думы рассмотрение инцидента с заменой государственного флага Белоруссии во время проходящего в Риге Чемпионата мира по хоккею — 2021. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе партии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

«Правящие политики Латвии совершили провокационную акцию, нацеленную на подрыв не только отношений между странами, но и международного сотрудничества в области спорта», — говорится в сообщении.

Рассмотрение вопроса в парламенте запланировано на 26 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Риге рядом с гостиницей Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают участники и официальные делегации ЧМ по хоккею, официальный флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый флаг белорусских националистов.

В связи с инцидентом власти Белоруссии приняли решение выслать из страны посла Латвии Эйнарса Семаниса и весь состав посольства.

Читайте также: Латвия высылает посла и всё посольство Белоруссии

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии не планируют отстранять сборную Белоруссии от ЧМ-2021 по хоккею