Лондон, , 02:13 — REGNUM Член британской партии Taking the Initiative (TTIP) и активистка Black Lives Matter Саша Джонсон пострадала в инциденте со стрельбой в Лондоне, сообщает пресс-служба политической партии.

По ее данным, стрельба произошла у дома, внутри которого проходила некая вечеринка. Джонсон получила ранение при стрельбе, ее доставили в реанимацию. В партии добавили, что активистка восстанавливается после врачебного вмешательства.

В настоящее время расследованием произошедшего занимается полиция. Правоохранительные органы пока не рассматривают инцидент, как целенаправленное нападение на Джонсон. Тем не менее в TTIP уже обвинили полицейских в недостаточно тщательно проведенном расследовании.