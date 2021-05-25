Красноярск, , 02:16 — REGNUM Во вторник, 25 мая, в Красноярске будет облачно, временами дождь, температура воздуха +18…+20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:00 на Театральной площади было +11 °C.

Ночью с 25 на 26 мая ожидается до +7…+9 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В среду, 26 мая, в Красноярске до +15…+17 °C днём и +5…+7 °C ночью, облачно, ночью дождь.

В четверг, 27 мая, в Красноярске ожидается до +17…+20 °C днём. Ночью — до +8…+12 °C. Облачно, небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 25 мая на юге Таймырского МР ожидается северо-западный ветер на порывах до 15−18 м/с.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон завершился в 52 муниципальных образованиях Красноярского края, за исключением северных территорий.

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