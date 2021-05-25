Минск, , 01:52 — REGNUM Один из создателей Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич даёт признательные показания в СИЗО №1 Минска. Об этом 24 мая сообщил телеканал «Беларусь-1», показав видеообращение задержанного.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

«Я нахожусь в СИЗО №1. Я продолжаю сотрудничать со следствием, даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Telegram-канал Nexta признали экстремистским в Белоруссии по решению Верховного суда. В отношении бывшего главного редактора Романа Протасевича и основателя канала Степана Путило выдвинули обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий после президентских выборов в августе 2020 года.

Протасевича задержали в Белоруссии 23 мая после посадки самолёта авиакомпании Ryanair.

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