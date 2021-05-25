Нью-Йорк, США, , 01:52 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 мая ростом. По итогу дня больше других вырос Nasdaq.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 186,14 пункта (0,54%), до уровня 34 393,98 пункта. S&P 500 подорожал на 41,19 пункта (0,99%), поднявшись до уровня 4197,05 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 190,18 пункта (1,41%), поднявшись до уровня 13 661,17 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,15 до уровня $66,02 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 21 мая, последнего рабочего дня недели, разнонаправленно. По итогу дня вырос Dow Jones.

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