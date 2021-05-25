Гавана, , 01:43 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1155 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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По его данным, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 134 208. Также за минувшие 24 часа в республике скончались еще 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 890 человек.

Главный эпидемиолог республики Франциско Дюран отметил, что на Кубе сохраняется высокая опасность появления новых вспышек коронавирусной инфекции. При этом до сих пор более половины всех случаев заражения приходится на кубинскую столицу Гавану.