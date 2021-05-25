Вашингтон, , 01:35 — REGNUM Соединённые Штаты соблюдают свои обязательства перед Россией по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил 24 мая журналистам представитель американского Госдепартамента.

Таким образом он прокомментировал опубликованные МИД России данные о том, что американская сторона в своих отчётах занизила количество таких вооружений на 101 единицу.

«США полностью соблюдают свои обязательства по договору и реализуют СНВ-3», — сказал представитель Госдепа.

По его словам, в Вашингтоне «много раз объясняли», почему американские процедуры конверсии соответствуют обязательствам по договору, и будут готовы вновь объяснить это снова. Других аргументов в американском внешнеполитическом ведомстве не привели.

24 мая МИД России опубликовал сведения о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений России и США по состоянию на 1 марта 2021 года. Выяснилось, что в Вашингтоне реализуют программы конверсии, результат которых не могут подтвердить в России. В результате у российской стороны отсутствуют данные о 101 единице вооружения, которые якобы «сократили» в США.

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