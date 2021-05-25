Москва, , 01:15 — REGNUM Экономика России в 2021 году покажет рост, однако итоговый результат будет зависеть от развития пандемии COVID-19, заявил 25 мая глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью «Известиям».

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"В целом в плюс по ВВП мы точно выйдем. Просто не в такой большой, как хотелось бы. Уже по данным I квартала видно, что вряд ли будет 3%, хотя близко к этому. Все зависит от дальнейшего развития пандемии», — сказал он.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что по прогнозу Минэкономразвития рост ВВП России в этом году составит 2,9%. Показатель был скорректирован в апреле с учётом повышения базы 2020 года и более плавного наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+.

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