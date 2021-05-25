25 мая 2021 | Время чтения 9 мин

Подавляющее большинство стран — членов ОБСЕ выступило с чрезвычайным заявлением на тему белорусского кризиса. Официальный Минск пока никак не реагирует, государственные СМИ Белоруссии даже не сообщили об этом беспрецедентном явлении.

Георгий Шкловский, , 07:52 — REGNUM Заявление 37 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о грубом нарушении руководством Белоруссии международного права при подавлении массовых протестов белорусской общественности озвучил 20 мая представитель Дании в ОБСЕ Рене Динесен. Его обращение к руководству организации опубликовало британское правительство.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Рене Динессен сделал заявление от имени 37 стран — Албании, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Украины, Великобритании, США и своей страны — Дании. Фактически под ним подписалось подавляющее большинство членов организации и все соседи Белоруссии, кроме России.

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Датский дипломат напомнил, что ранее, реагируя на «массовое, систематическое и жестокое насилие после президентских выборов 2020 года в Белоруссии 17 государств — участников ОБСЕ задействовали Московский механизм ОБСЕ для расследования серьезных нарушений прав человека и основных свобод в Белоруссии». Организация применила к официальному Минску «Московский механизм», в отчёте по применению которого выступивший докладчиком профессор Вольфганг Бенедек «пришёл к выводу о наличии неопровержимых доказательств того, что белорусские президентские выборы 9 августа 2020 года были фальсифицированными, и белорусские силы безопасности совершали массовые и систематические нарушения прав человека и основных свобод».

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«В отчёте говорится, что период непосредственно после выборов «следует квалифицировать как период систематических пыток и жестокого обращения» со стороны сил безопасности против мирных демонстрантов, — сказал датский дипломат. — Спустя семь месяцев после того, как профессор Бенедек представил основанный на фактах отчет, и более чем через девять месяцев после фальсифицированных президентских выборов мы с большой озабоченностью отмечаем, что те же самые системные нарушения и злоупотребления не ослабевают. Число политических заключенных и задержанных продолжает расти, причём особо преследуются представители независимых СМИ. По данным правозащитных организаций, в настоящее время в Белоруссии находится почти 400 политзаключенных. По данным генпрокуратуры Белоруссии, с августа 2020 года возбуждено более 3000 уголовных дел за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и акций протеста. Только в апреле 2021 года суды вынесли приговоры не менее 98 лицам по политически мотивированным уголовным делам. Мы с особым беспокойством отмечаем, что правозащитные организации сообщили о многочисленных заслуживающих доверия утверждениях о жестоком обращении с заключенными, включая пытки. Похоже, это отражает сознательное решение властей создать атмосферу страха с целью заставить замолчать жертв и свидетелей».

Рене Динесен Скриншот страницы социальной сети Twitter @Denmark_in_AT

Неоднократные призывы к официальному Минску прекратить насилие, защитить жертв и обеспечить безопасность всех людей без какой-либо дискриминации остались нереализованными. Тот же результат, по словам датского дипломата, имели неоднократные призывы членов ОБСЕ провести безотлагательные, эффективные и тщательные расследования всех сообщений о нарушениях прав человека и злоупотреблениях, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных и соучастников. В ответ на заслуживающие доверия обвинения официальный Минск предоставил постоянному совету ОБСЕ неудовлетворительные и неправдоподобные ответы. Подчинённые Александра Лукашенко и главы его дипломатии Владимира Макея выступили с «обвинением нас во вмешательстве в ее внутренние дела», сообщил Динесен.

«В то же время давление на гражданское общество, правозащитные организации, журналистов и национальные меньшинства в Белоруссии не ослабевает, а в некоторых случаях значительно усиливается. Представители этих организаций сталкиваются с политически мотивированными задержаниями, допросами и обысками в их офисах и домах. Журналисты и другие представители СМИ подвергаются преследованиям и судебным приговорам только за выполнение своей работы. Власти продолжают преследовать тех, кто принимал участие в мирных протестах, все чаще используя недавно расширенное законодательство о противодействии экстремизму для задержания и предъявления обвинений мирным представителям гражданского общества, журналистам и другим представителям СМИ, а также правозащитникам. Это, по сути, позволяет властям криминализировать любую форму несогласия, и мы категорически и недвусмысленно отвергаем предположение о том, что инакомыслие равнозначно «экстремизму». Эти действия заставляют замолчать организации гражданского общества и затрудняют им дальнейшее функционирование в Белоруссии», — констатировал дипломат.

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Динесен также обратил внимание на недавно принятые поправки в белорусские законы об обеспечении национальной безопасности, которые расширяют полномочия спецслужб и «де-факто узаконивают будущие нарушения прав человека против гражданского общества». От лица 37 членов ОБСЕ датский дипломат сказал: «Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что Белоруссия не расследовала ни одно из хорошо задокументированных преступлений, совершенных властями. Насколько нам известно, никаких уголовных дел возбуждено не было, ни одно белорусское должностное лицо не привлекалось к ответственности за свои действия, и официальные лица Белоруссии не осудили и даже не признали массовые нарушения прав человека и злоупотребления после выборов. Бездействие властей усугубляет атмосферу безнаказанности в Белоруссии».

Протестные акции на площади Независимости в Минске © ИА REGNUM

Дипломат сослался на опасения, заявленные рядом международных структур, специализирующихся на изучении «серьёзных нарушений прав человека в Белоруссии» — таких как УВКПЧ ООН и правозащитная коалиция «Международная платформа для Белоруссии по привлечению виновных к ответственности» (International Accountability Platform for Belarus). Подписанты заявления призвали официальный Минск сотрудничать с ними.

Представивший заявление датский дипломат напомнил об обязательствах официального Минска перед ОБСЕ, сказав: «Уважение прав человека и основных свобод, проистекающих из достоинства, присущего человеческой личности, было в центре внимания этой организации с момента подписания Хельсинкского Заключительного акта более 45 лет назад. Уважение к ним также является обязательством по международному праву. Белоруссии пора полностью выполнить взятые на себя обязательства».

Учитывая это, а также рекомендации доклада профессора Бенедека, присоединившиеся к заявлению 37 государств — членов организации снова повторили свои вопросы к руководству Белоруссии: «Когда белорусские власти расследуют достоверные сообщения о массовых нарушениях прав человека и злоупотреблениях, включая утверждения о пытках, жестоком обращении, сексуальном насилии, исчезновениях и убийствах со стороны сил безопасности? Когда белорусские власти возбудят уголовное дело против лиц, виновных в нарушениях прав человека, включая белорусских силовиков? Когда белорусские власти обеспечат защиту потерпевшим и свидетелям, которые смело выступили и сообщили о нарушениях прав человека?».

«Мы надеемся на участие Белоруссии в искреннем обсуждении этих и других проблем, а также того, как ОБСЕ и международное сообщество в целом могут помочь в их решении. Мы призываем Белоруссию к конструктивному и добросовестному сотрудничеству с ОБСЕ для мирного и устойчивого урегулирования нынешнего кризиса», — резюмировал датский дипломат.

Его речь перед Madame Chair была более похожа на обвинительный приговор или последний строгий выговор перед остракизмом. Из 57 государств-членов 37 вполне ясно высказали своё отношение к белорусским реалиям и лично Александру Лукашенко.

Владимир Макей МИД Белоруссии

Ещё в 2011 году «Международная наблюдательная миссия Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Белоруссии» ставила вопрос «о приостановлении членства Республики Беларусь в организации до её возвращения к сотрудничеству с институтами ОБСЕ в области человеческого измерения и выполнения рекомендаций доклада по итогам «Московского механизма». Нынешние обстоятельства гораздо серьёзнее, однако решимости применять эту крайнюю меру организация по-прежнему не демонстрирует.

Хельга Шмид не может не отреагировать на заявление, которое озвучил Рене Динесен, — ведь это не его частное мнение, но позиция подавляющего большинства государств — членов организации. Среди них не только официальный Лондон, но и Белград, что кратно увеличивает градус интриги.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей потерпел очередное сокрушительное поражение, наглядно продемонстрировав несостоятельность внешней политики официального Минска. Фиаско на западном направлении белорусской «многовекторности» за считанные месяцы превратилось в полноценный кризис его дипломатии.

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Постсоветская республика оказалась в изоляции с единственным союзником — Россией. Режим «последнего диктатора Европы» падёт, как только Москва умоет руки. Однако у российской элиты нет достойной альтернативы — она её не выращивала, как благоразумные, системно и стратегически мыслящие западные «друзья и партнёры».

При этом Лукашенко по-прежнему не спешит выполнять договор о создании Союзного государства. Более того, сейчас белорусский автократ пытается политизировать ЕАЭС и сколотить коалицию, которая поможет ему пережить очередные «непростые времена» и завершить пожизненное правление пока ещё неподвластной никаким декретам и указам физиологической закономерностью.

Игорь Петришенко Government.by

По итогам состоявшегося 21 мая заседания Высшего Евразийского экономического совета зампред белорусского правительства Игорь Петришенко заявил: «Вы знаете, что белорусская сторона последовательно, начиная с 2011 года, вносила предложения, что коль мы союз, то должны гибко и, самое главное, эффективно реагировать на те вызовы, которые есть извне. В первую очередь — так называемое санкционное противостояние. И в этой части соответствующий инструментарий должен быть выработан в рамках Евразийского экономического союза». Он добавил, что «сегодня тоже по предложению главы нашего государства, которое поддержали все президенты, поручено Коллегии ЕЭК совместно с правительствами стран проанализировать ситуацию и подготовить соответствующий комплекс мер и предложений, которые будут представлены в установленном порядке для рассмотрения на уровне глав государств».

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Пока российский ядерный зонтик — над Белоруссией, интервенция ей не угрожает. Без внешнего вмешательства, при правовом дефолте, при прочих давно изложенных экспертами обстоятельствах, призывы позволить белорусскому народу самому решать свои проблемы, не вмешиваться во «внутренние дела Белоруссии» и тому подобное выглядят по меньшей мере цинично.

Отставка министра иностранных дел могла бы отсрочить применение ОБСЕ жёстких мер, но не отменить их. Дамоклов меч останется висеть над головой не Макея и даже не Лукашенко, но многострадального народа Белоруссии, фактически находящегося в заложниках незадачливого правителя, которого по-прежнему спасает Москва.