Брюссель, , 00:50 — REGNUM Европейское агентство по управлению воздушным движением Eurocontrol может помочь авиакомпаниям обходить воздушное пространство Белоруссии, если им это потребуется. Об этом 24 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление агентства.

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«Eurocontrol работает с авиакомпаниями и поставщиками аэронавигационных услуг в соседних с Белоруссией странах, чтобы обеспечить наличие достаточной пропускной способности, чтобы авиакомпании могли избегать воздушного пространства Белоруссии, если они того пожелают», — говорится в распространённом сообщении.

В агентстве добавили, что летать в воздушном пространстве Белоруссии отказались три авиакомпании — немецкая Lufthansa, польская LOT и латвийская airBaltic. Вместе они выполняли 14 рейсов в неделю в Белоруссию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что авиакомпания Lufthansa отказалась от полётов в белорусском воздушном пространстве. Поводом для такого решения стал инцидент с принудительной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair, после которой задержали создателя экстремистского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

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