Маскат, , 00:44 — REGNUM В Омане за прошедшие сутки выявили 857 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает Оманское новостное агентство (ONA).

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории султаната достигло 211 221. Также за минувшие сутки в стране умерли еще девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Омане жертвами осложнений COVID-19 стали 2 274 человека.

Отмечается, что уже смогли выздороветь 195 435 пациентов, их выписали из медучреждений. Власти Омана продолжают призывать жителей султаната соблюдать установленные санитарные правила для предотвращения распространения COVID-19.