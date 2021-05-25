Рига, , 00:27 — REGNUM Разногласия между Латвией и Белоруссией не повлияют на участие белорусской сборной в Чемпионате мира по хоккею — 2021, заявил 24 мая президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис в интервью агентству ЛЕТА.

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Комментируя призывы отстранить Минск от участия в мировом первенстве, Калвитис категорически отверг возможность исключения белорусской команды из турнира.

«Мы члены одной хоккейной семьи. Ни в коем случае», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Белоруссии приняли решение выслать из страны посла Латвии Эйнарса Семаниса и весь состав посольства после провокации с белорусским государственным флагом. На фоне этих событий бывший латвийский президент Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду с шайбой отстранить Белоруссию от участия в проходящем в Риге ЧМ-2021.

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