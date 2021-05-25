Москва, , 00:19 — REGNUM Скрывающийся от преследования в России экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден отреагировал на инцидент с вынужденным приземлением рейса авиакомпании Ryanair в Белоруссии.

«Принудительная посадка самолётов для арреста диссидентов всегда была возмутительным явлением», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Сноуден высказал мнение, что инцидент в Белоруссии является экстраординарным случаем применения практики времён президента США Джорджа Буша, когда практиковалось «международное похищение людей государственными агентами».

«Подобному следует противостоять независимо от того, под каким флагом это происходит», — отметил Сноуден.

Как передавало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. По утверждению белорусских властей, необходимость в посадке авиалайнера была вызвана угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от палестинского исламистского движения ХАМАС. Последние опровергли свою причастность к инциденту.

После приземления самолёта в Минске были задержаны находившиеся на борту основатель оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега.

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