Москва, 25 мая 2021, 00:19 — REGNUM Скрывающийся от преследования в России экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден отреагировал на инцидент с вынужденным приземлением рейса авиакомпании Ryanair в Белоруссии.
«Принудительная посадка самолётов для арреста диссидентов всегда была возмутительным явлением», — написал он в своём микроблоге в Twitter.
Сноуден высказал мнение, что инцидент в Белоруссии является экстраординарным случаем применения практики времён президента США Джорджа Буша, когда практиковалось «международное похищение людей государственными агентами».
«Подобному следует противостоять независимо от того, под каким флагом это происходит», — отметил Сноуден.
Как передавало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. По утверждению белорусских властей, необходимость в посадке авиалайнера была вызвана угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от палестинского исламистского движения ХАМАС. Последние опровергли свою причастность к инциденту.
После приземления самолёта в Минске были задержаны находившиеся на борту основатель оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега.
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