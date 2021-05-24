Москва, 25 мая, 2021, 00:19 — ИА Регнум. Скрывающийся от преследования в России экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден отреагировал на инцидент с вынужденным приземлением рейса авиакомпании Ryanair в Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сноуден

«Принудительная посадка самолётов для ареста диссидентов всегда была возмутительным явлением», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Сноуден высказал мнение, что инцидент в Белоруссии является «экстраординарным случаем» применения практики времён президента США Джорджа Буша, когда имели место эпизоды «международного похищения людей государственными агентами».

«Подобному следует противостоять независимо от того, под каким флагом это происходит», — отметил Сноуден.

Как передавало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. По утверждению белорусских властей, необходимость в посадке авиалайнера была вызвана угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от палестинского исламистского движения ХАМАС. Последние опровергли свою причастность к инциденту.

После приземления самолёта в Минске были задержаны находившиеся на борту основатель оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега.