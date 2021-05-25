Белград, , 00:28 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции 24 мая сообщил, что Польша купит 24 беспилотника у Турции. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

«Впервые в истории Турция осуществит продажу БПЛА стране, входящей в НАТО», — заявил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совместную пресс-конференцию после церемонии подписания соглашения о продаже с президентом Польши Анджеем Себастьяном Дудой.

«Оборонная промышленность благодаря шагам, которые мы предприняли за последние 19 лет, не только позволила исправить упущения последних лет, но и поместила нашу страну в Лигу гигантов в этой области», — отметил Эрдоган.

Эрдоган объявил об экспорте Байрактара ТБ2 Сиха в Польшу.

«Турция впервые в своей истории экспортирует беспилотные летательные аппараты в страну-член НАТО и ЕС», — добавил он.