Донецк, , 08:00 — REGNUM Газопровод и электроподстанция в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка получили повреждения во время обстрела киевскими боевиками, сообщили 24 мая в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Огонь открыли Вооружённые силы Украины в 17:30 по местному времени. Обстрелы велись из миномётов калибра 60 мм по посёлку на западной окраине Донецка.

«На данный момент в результате обстрела зафиксированы повреждения газопровода низкого давления», — пояснили в СЦКК.

Повреждение подстанции привело к отключению света в 10 частных жилых домах. Кроме того, в результате атаки были повреждены два дома. На месте происшествия работает оперативная группа представительства ДНР в СЦКК.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинская армия шесть раз за предшествующие сутки нарушила режим прекращения огня в ДНР.

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