Невада, , 08:20 — REGNUM Приговор в виде десяти месяцев лишения свободы вынес гражданину РФ Егору Крючкову суд в США по делу о кибератаке на компьютерную сеть компании Tesla, сообщает 24 мая американский минюст.

Крючкову также предписали депортацию из Соединенных Штатов и обязали выплатить штраф в $14,8 тыс. Отмечается, что если у него не будет денег, то штраф выплачивать не придется.

Ранее Крючков заявил на слушаниях в федеральном окружном суде штата Невада, что не виноват в кибератаке, но теперь вину признал.

ИА REGNUM напоминает, ранее в Минюсте США сообщали, что Егор Крючков задержан в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Его обвинили в организации сговора для совершения киберпреступления. По версии американских правоохранителей российский гражданин в июле и августе 2020 года вместе с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании Tesla. Отмечается, что он якобы преследовал цель получить доступ к базе данных компании для последующего шантажа.