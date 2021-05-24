Брюссель, , 23:41 — REGNUM Немедленного освобождения основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и российской гражданки Софии Сапеги, задержанных накануне, 23 мая, в Минске, потребовали главы стран ЕС, сообщается в итоговом заявлении саммита Евросоюза, опубликованном 24 мая.

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В заявлении говорится, что саммит требует обеспечить Протасевичу и Сапеге «свободы передвижения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Брюсселе начал работу саммит ЕС. Главным вопросом первого дня стало обсуждение инцидента с гражджанским самолётом компании Ryanair, совершившим незапланированную посадку в Минске. На борту находился Протасевич, которого силовики Белоруссии задержали в аэропорту.

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