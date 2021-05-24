Париж, , 23:30 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 24 мая объявил в интервью France Bleu о введении для борьбы с наркоманией нового штрафа для людей, который будет налагаться на тех, кто надолго собирается на лестничных клетках и в холлах жилых домов. Во время интервью министру зачитали жалобу жительницы неблагополучного района Марселя: «Я вижу доставку наркотиков, я вижу как дилеры прячут наркотики, и несмотря на приезд полиции, наркосеть все равно здесь, они ломают лифты, они контролируют выходы и входы жителей дома … мы не можем спокойно передвигаться по нашему дому, они испортили все стены, все входные двери».

Французская полиция Kristoffer Trolle

В ответ на жалобу женщины Дарманен рассказал что «начиная с октября, я дам всем полицейским и жандармам возможность выписывать фиксированный штраф тем, кто занимает лестничные клетки и холлы».

Жеральд Дарманен «В октябре у полицейских будет возможность наложить штраф в размере 135 евро на любого, кто занимает холлы или лестничные клетки зданий. Сегодня очень трудно доказать, что это преступление. Это лишний камень в сад торговцев [наркотиками]».

По словам Дарманена, для обнаружения злоумышленников полиция сможет использовать скрытые камеры, а также показания людей. Данный штраф сделан для того, чтобы бороться с трафиком наркотиков и улучшить жизнь горожан.