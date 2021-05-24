Брюссель, , 23:29 — REGNUM Итоговое заявление ЕС по ситуации в Белоруссии принято участниками саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая.

Канатоходец Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Согласно заявлению, белорусские авиакомпании лишаются возможности осуществлять рейсы в аэропорты стран ЕС и совершать перелёты над территорией стран ЕС. Авиакомпаниям стран ЕС рекомендовано не осуществлять авиаперевозок над территорией Белоруссии.

Отметим, что решение ЕС в силу вступит после того, как будет утверждено Советом Евросоюза на уровне министров. Саммит ЕС поручил Совету Евросоюза принять необходимые меры для реализации введённых ограничений.

Кроме того, поручение дано и Международной организации гражданской авиации — расследовать инцидент 23 мая, когда в аэропорту Минска осуществил незапланированную посадку гражданский самолёт компании Ryanair.

Также в заявлении сказано, что в отношении ряда физических и юридических лиц Белоруссии будут введены санкции по поводу вышеуказанного происшествия.

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