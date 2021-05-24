Куала-Лумпур, , 23:21 — REGNUM Более 160 человек получили травмы и ранения в результате столкновения двух поездов в Куала-Лумпуре, сообщает 24 мая газета Malay Mail со ссылкой на министра транспорта Малайзии.

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По данным ведомства, при столкновении легкорельсовых поездов в Куала-Лумпуре пострадали 166 человек.

Из них 47 были госпитализированы с серьёзными травмами.

О случаях гибели людей не сообщается.

Причины и подробности аварии выясняются.

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