Куала-Лумпур, 24 мая, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Более 160 человек получили травмы и ранения в результате столкновения двух поездов в Куала-Лумпуре, сообщает 24 мая газета Malay Mail со ссылкой на министра транспорта Малайзии.

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По данным ведомства, при столкновении легкорельсовых поездов в Куала-Лумпуре пострадали 166 человек.

Из них 47 были госпитализированы с серьёзными травмами.

О случаях гибели людей не сообщается.

Причины и подробности аварии выясняются.