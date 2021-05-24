В Малайзии столкнулись два поезда. Десятки пострадавших
Куала-Лумпур, 24 мая, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Более 160 человек получили травмы и ранения в результате столкновения двух поездов в Куала-Лумпуре, сообщает 24 мая газета Malay Mail со ссылкой на министра транспорта Малайзии.
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Железная дорога
По данным ведомства, при столкновении легкорельсовых поездов в Куала-Лумпуре пострадали 166 человек.
Из них 47 были госпитализированы с серьёзными травмами.
О случаях гибели людей не сообщается.
Причины и подробности аварии выясняются.