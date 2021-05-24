Рига, , 23:21 — REGNUM Сегодня, 24 мая, сборная Канада уступила национальной команде Германии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Риге. Это поражение стало третьим для канадской сборной в текущем розыгрыше турнира, а также третьим подряд.

Таким образом, сборная Канады впервые в истории уступила в первых трех стартовых матчах чемпионата мира. Ранее они проиграли Латвии (0:2) и США (1:5).

На данный момент канадцы идут на предпоследнем седьмом место в группе B, не набрав ни одного очка за три матча.