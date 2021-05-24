Лос-Анджелес, США, , 23:21 — REGNUM Поклонники «Ковбоя Бибопа» вскоре получат новую информацию о проекте игрового сериала Netflix на основе этого аниме-шоу. Об этом 24 мая сообщает twitter-страница Netflix Geeked.

Администрация аккаунта предложила подписчикам готовиться к новостям, которые будут появляться в период с 7 по 11 июня 2021 года. Кроме «Ковбоя Бибопа» пользователи смогут узнать информацию о таких будущих сериалах Netflix, как «Ведьмак», «Академия Амбрелла», «Песочный человек», Resident Evil, «Люцифер» и других.

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1396843431448616960

Напомним, съёмки сериала «Ковбой Бибоп» завершились в марте 2021 года. Стоит отметить, что проект был анонсирован ещё в июне 2017-го.

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