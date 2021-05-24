Троицк, Челябинская область, , 23:10 — REGNUM Житель города Троицка (Челябинская область) задержан по подозрению в убийстве отчима, сообщили 24 мая в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошёл 22 мая: в ночное время бойцы группы задержания Росгвардии, отреагировав на поступивший сигнал, прибыли в одно из общежитий Троицка. В одной из комнат общежития на улице Заводской произошла драка с ножевым ранением.

Молодой человек рассказал прибывшим бойцам, что у него произошла перепалка с отчимом, и он «нанёс своему отчиму около четырёх ударов ножом в область шеи»: отчим скончался.

18-летний челябинец был передан сотрудникам полиции. По факту случившегося уголовно дело расследуется региональным управлением СКР.

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