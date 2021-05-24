Нью-Йорк, США, , 23:10 — REGNUM Студия Rockstar Games и CircoLoco основали звукозаписывающий лейбл CircoLoco Records. Об этом 24 мая сообщает портал Screen Rant.

В рамках нового проекта компании будут пытаться донести культуру андеграундной танцевальной музыки до более широкой аудитории. Лейбл разместил на своём YouTube-канале первое промо-видео с кадрами на «движке» игры Grand Theft Auto 5 (GTA 5).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Rockstar Games назвала дату улучшенной версии GTA 5 для консолей нового поколения. Релиз состоится 11 ноября 2021 года.

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