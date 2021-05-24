Париж, , 23:10 — REGNUM Официальный Париж требует немедленно освободить одного из создателей экстремистского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, ранее задержанного в Минске, заявил 24 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Мы требуем немедленного освобождения Протасевича и Сапеги, а также арестованных и задержанных по произволу в Белоруссии политических заключенных», — цитирует слова министра пресс-служба МИД Франции.

При этом МИД Франции выступил за введение дополнительных санкций против Белоруссии в связи с инцидентом с посадкой самолета компании Ryanair .

«Сегодня вечером я разговаривал со Светланой Тихановской. Я подтвердил, что Франция будет действовать решительно, чтобы обеспечить единый и жесткий ответ европейцев в соответствии с их позицией относительно белорусского кризиса августа прошлого года. Теперь этот ответ должен заключаться в сильных дополнительных санкциях против белорусского режима», — указано в сообщении пресс-службы.

По словам Ле Дриана, новые санкции обсуждаются на саммите глав лидеров ЕС, начавшемся в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, Протасевич, летевший на борту самолета авиакомпании Ryanair, был задержан после вынужденной посадки самолета в Минске, сделанной из-за сообщения о бомбе.

Протасевич обвиняется в экстремистской деятельности, организации беспорядков, в призывах к совершению терактов и свержению законной власти.

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