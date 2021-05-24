Рига, , 22:58 — REGNUM Сегодня, 24 мая, сборная Германии встретилась с национальной командой Канады в рамках очередного матча группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкой сборной.

Немцам удалось обеспечить себе победу еще в первом периоде. Они забросили две шайбы, благодаря усилиям нападающих «Адлера» Штефана Лойбля и Маттиаса Плахта. Канадцы смогли ответить одним голом — отличился форвард «Оттавы» Ник Пол.

Победная третья шайба немцев была заброшено в пустые ворота под занавес третьего периода, голом отличился защитник Корбиниан Хольцер.