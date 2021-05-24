Сараево, , 23:14 — REGNUM В Боснии и Герцеговине, в соответствии с результатами 1893 проведённых ПЦР-теста, было подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 24 мая.

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Заражение было подтверждено у 36 жителей Федерации Боснии и Герцеговины и у 19 жителей Республики Сербской. В округе Брчко не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 203 391 случай заражения коронавирусом и 9150 смертельных случаев.

Напомним, что раннее 21 мая в Боснии и Герцеговине было подтверждено 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 17 смертельных случаев.